Globo presta homenagem a Rita Lee com programação especial

Esta quarta-feira, 10 de maio, a Globo preparou uma emissão especial dedicada a Rita Lee, ícone da cultura “rock” brasileira, que faleceu na segunda-feira, 8 de maio, aos 75 anos, vítima de cancro no pulmão.

A cobertura especial começou nos programas de informação e entretenimento. O “Especial Som Brasil – Rita Lee” conta com declarações inéditas da cantora feitas em conversa com o jornalista Pedro Bial, confirmou o canal em comunicado.

Em “Rita Lee ao Vivo”, os subscritores do “Globoplay”, plataforma de “streaming” pertencente à Globo, vão ter acesso a trechos de entrevistas e musicais marcantes.

No programa “Encontro com Patrícia Poeta” foram reunidos vários depoimentos de artistas e personalidades nobres sobre a importância de Rita Lee para as suas trajetórias e a contribuição da cantora para a música brasileira.

Rita Lee participou, mais do que uma vez, no programa “Altas Horas”, onde também irá ser homenageada na edição de sábado, 13 de maio.