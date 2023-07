Globoplay lança Xuxaverso com oferta de NFTs

A Globoplay lançou o Xuxaverso com a oferta de NFts para os fãs mais apaixonados e que podem privar com a apresentadora.

Paralelamente à chegada da série documental “Xuxa, O Documentário” na passada quinta-feira ao Globoplay, a plataforma amplia a experiência de engajamento do público com a apresentadora. O projeto marca a estreia de Xuxa, que se transformou num fenómeno pop ao longo de mais de quatro décadas de carreira, na web 3.0. Os 60 anos de história de Xuxa serão representados em 60 NFTs – Non-fungible Token – que passeiam por elementos marcantes da carreira da apresentadora, revivendo a memória afetiva dos fãs.

Desenvolvidos em conjunto com Xuxa, os NFTs serão divididos em seis coleções, cada uma delas com dez artes digitais. “Isso é completamente novo para mim e estou adorando dar vida a tudo do meu mundo no Xuxaverso, com figurinhas inéditas, como uma nave espacial. Um jeito novo de me manter ainda mais próxima das pessoas”, diz a comunicadora.

As coleções promovem um passeio pelo arquivo e história, contemplando ativos do “Xou da Xuxa”, a relação com os “baixinhos”, o sucesso internacional da apresentadora, os looks, as participações em inúmeros programas disponíveis no Globoplay, além de peças que levam a assinatura personalizada de Xuxa.

O Xuxaverso vai ganhar ainda um ambiente digital para chamar de seu: lá, os colecionadores vão poder reunir todas as suas figurinhas digitais em um álbum criado especialmente para a ação.

Ao todo, os 60 NFTs estarão distribuídos em três categorias de raridade: ouro, platina e diamante. As figurinhas digitais mais valiosas integram a categoria diamante, que inclui uma experiência única e presencial com Xuxa, incluindo a opção de tirar fotos com a apresentadora.