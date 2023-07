Globos de Ouro da SIC voltam a ser apresentados por Clara de Sousa

A apresentadora da gala anual de entrega de prémios do terceiro canal já é conhecida. A jornalista Clara de Sousa regressa para conduzir a cerimónia.

A XXVII Gala dos Globos de Ouro da SIC já tem data marcada e, a poucos meses de acontecer, já se sabe quem será a apresentadora da noite.

Pela terceira vez a subir ao palco para conduzir a gala, Clara de Sousa será a apresentadora da cerimónia anual de entrega de prémios, que está marcada para o primeiro dia de outubro.

A revelação foi feita através da página oficial da SIC no Instagram. “Hoje o dia é de grandes revelações. Os nomeados para a XXVII Gala dos Globos de Ouro já são conhecidos”, lê-se ainda. Os nomeados para a cerimónia podem ser consultados no site do canal.

“A Gala do Ano realiza-se no próximo dia 1 de outubro e conta com a apresentação de Clara de Sousa”.

A jornalista apresentou a gala pela primeira vez em 2021. No ano seguinte, voltou a subir ao palco para conduzir a cerimónia anual de entrega de prémios. O desafio volta a repetir-se este ano.

Os prémios e os nomeados

Na categoria de cinema, os prémios e os nomeado são:

Melhor Atriz de Cinema

Ana Padrão, em “Alma Viva”

Beatriz Batarda, em “Great Yarmouth: Provisional Figures”

Isabel Abreu, em “Restos do Vento”

Lua Michel, em “Alma Viva”

Rita Durão, em “O Trio em Mi Bemol”

Melhor Ator de Cinema

Albano Jerónimo, em “Restos do Vento”

Mauro Costa, em “Fogo-Fátuo”

Nuno Lopes, em “Restos do Vento”

Pedro Lacerda, em “Um Filme em Forma de Assim”

Tomás Alves, em “Salgueiro Maia – O Implicado ”

Melhor Filme

“Alma Viva”, de Cristèle Alves Meira

“Great Yarmouth: Provisional Figures”, de Marco Martins

“O Trio em Mi Bemol”, de Rita Azevedo Gomes

“Restos do Vento”, de Tiago Guedes

“Um Filme em Forma de Assim”, de João Botelho

Na categoria de Música, os prémios e os nomeados são:

Melhor Intérprete

A Garota Não

Ana Moura

Carminho

David Bruno

Nininho Vaz Maia

Melhor Atuação

Da Weasel, NOS Alive

Jorge Palma, Coliseu do Porto

Ornatos Violeta, MEO Kalorama

The Gift, CCB

Tozé Brito, Altice Arena

Melhor Música

Bárbara Tinoco – Chamada Não Atendida

Marisa Liz – Guerra Nuclear

Milhanas – Mais Que Ao Sol

Quatro e Meia – Na Escola

Salvador Sobral – Tristeza dos Dois

Na categoria de Teatro, os prémios e os nomeados são:

Melhor Atriz

Emília Silvestre em “Bruscamente no Verão Passado”

Joana Bárcia em “Jesus, o Filho”

Rita Durão em “Pentesileia”

Sandra Faleiro em “Fonte da Raiva”

Teresa Gafeira em “O Medo Devora a Alma”

Melhor Ator

Adriano Luz em “Noite de Reis”

Ivo Alexandre em “O Misantropo”

João Pedro Vaz em “A Praia”

José Raposo, em “Foi Assim”

Vicente Wallenstein em “Jesus, o Filho”

Melhor Peça/ Espetáculo

“A Praia”, de João Reis

“Casa Portuguesa”, de Pedro Penim

“Jesus, o Filho”, de Elmano Sancho

“O Medo Devora a Alma”, de Rogério de Carvalho

“O Misantropo”, de Nuno Carinhas

Na categoria de Ficção, os prémios e os nomeados são:

Melhor Atriz

Bárbara Branco – “Flor Sem Tempo”

Beatriz Godinho – “Cuba Libre”

Madalena Almeida – “Praxx”

Marina Mota – “Motel Valkirias”

Sara Matos – “Sangue Oculto”

Melhor Ator

Albano Jerónimo – “El Presidente”

João Jesus – “Praxx”

José Condessa – “O Crime do Padre Amaro”

José Raposo – “O Pai Tirano”

Miguel Raposo – “Da Mood”

Melhor Projeto

Cuba Libre

Motel Valkirias

O Ano da Morte de Ricardo Reis

Operação Maré Negra – 2ª Temporada

Praxx

Na categoria de Entretenimento, Humor e Moda, os prémios e os nomeados são:

Entretenimento: Personalidade do Ano

César Mourão

Inês Aires Pereira

João Baião

Manuel Luís Goucha

Vasco Palmeirim

Entretenimento: Personalidade do Ano – Digital

Daniela Melchior

Hugo Van Der Ding

Joana Marques

Lucas With Strangers

Madalena Abecasis

Humor: Personalidade do ano

César Mourão

Herman José

Joana Marques

Maria Rueff

Ricardo Araújo Pereira

Moda: Personalidade do ano

Béhen – Joana Duarte

Carlos Gil

Constança Entrudo

Dino Alves

Luís Carvalho