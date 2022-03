“Golpe de Sorte” volta às gravações este mês

A série protagonizada por Maria João Abreu regressa aos trabalhos no dia 27 de maio. Antes, estão previstos os testes para a Covid-19.

Um elenco de luxo que está de volta. “Golpe de Sorte”, a série que ajudou a SIC a recuperar a liderança nas audiências, tem o reinicio das gravações agendados para dia 27 deste mês, após os atores, produtores e equipa técnica serem testados à Covid-19, a 21, 22 e 24, apurou a N-TV.

O projeto já deveria ter arrancado há dois meses, com as novidades dos atores Martinho Silva ou Digo Carmona no elenco, mas o novo coronavírus fez adiar o projeto.

A série, recorde-se, conta a história de uma antiga feirante, papel de Maria João Abreu, que ganha o Euromilhões e é vítima de um esquema do próprio filho (Jorge Corrula) e da personagem interpretada por Dânia Neto. No entanto, no final da última temporada, a família fez as pazes.

Esta série marca, também, o regresso do ator Ângelo Rodrigues às gravações, depois de várias semanas internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de uma infeção grave numa perna.