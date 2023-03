Gonçalo Guedes, jogador do Benfica, vai ser pai pela primeira vez

O avançado do Benfica Gonçalo Guedes e a namorada, Madalena de Moura Neves, preparam-se para ser pais pela primeira vez.

A notícia foi revelada pela namorada do jogador do Benfica durante uma viagem ao Rio de Janeiro, no Brasil.

A companheira do desportista do clube “encarnado” mostrou-se grávida através de uma publicação no seu perfil de Instagram.

“Viemos conhecer o Rio”, escreveu Madalena como legenda da imagem publicada, na qual já se nota a “barriguinha”, como notou a cantora April Ivy.

Recorde-se que o casal está junto há cerca de dez anos. Na caixa de comentários foram vários os elogios e mensagens de parabéns deixados pelos internautas.