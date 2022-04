“Big Brother”: Gonçalo Quinaz abandona o “reality show”

Gonçalo Quinaz abandonou, durante a noite desta segunda-feira, o “reality show” do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) por estar “cansado”.

Depois de ter avisado durante o dia alguns colegas do formato que iria abandonar o jogo, eis que chega a confirmação de que o participante saiu da casa mais vigiada do país. À saída, o ex-atleta falou sobre as razões que levaram à desistência.

“Porque acima de tudo está a minha sanidade mental, estou cansado […]. O importante para mim era sair, apanhar ar […] Abraçar aqueles que eu amo porque já estou a morrer de saudades”, disse o ex-futebolista à saída da casa, em declarações à TVI.

“Estou super bem, feliz e consciente da decisão que tomei”, acrescentou, referindo que está contente com o seu percurso. “Estou feliz com o meu percurso e não mudava rigorosamente nada”, concluiu.