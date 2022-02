Gonçalo Quinaz arrasa Luís Borges: “Um parasita da sociedade”

Gonçalo Quinaz atacou Luís Borges publicamente e destacou que o manequim internacional é “um parasita da sociedade”.

O ex-concorrente de reality shows como “A Quinta” e “Big Brother” criticou o também ex-comentador do “Big Brother – Duplo Impacto” e afirmou que apenas ficou conhecido na sequência do relacionamento com Eduardo Beauté, considerando-o “um parasita da sociedade”.

“Não conhecia este rapaz, não fazia a menor ideia quem era, digo isto com todo o respeito, […] Ficou conhecido pelo Eduardo Beauté. O Eduardo era conhecido e respeitado por toda a gente e a partir daí surge este rapaz”, afirmou.

“Dizem que é um deslumbrado inconstante e para muitas das pessoas com quem falei acaba por ser considerado um parasita da sociedade, para muita gente mesmo. Por tudo o que faz, tem algumas figuras públicas que ele lida. Vive muito à base disso, de querer aparecer”, acrescentou.

Gonçalo Quinaz e Luís Borges já se confrontaram no “Extra” do “Big Brother – A Revolução” após os comentários do manequim acerca do formato.