Gordon Ramsay faz pequeno-almoço português com porco preto e gera controvérsia

De passagem por Portugal para gravar um episódio da série “Uncharted”, Gordon Ramsay preparou o que considera ser um “pequeno-almoço português perfeito”. No entanto, a maioria dos comentários contradizem o britânico.

O chefe britânico esteve recentemente em Portugal para gravar um episódio para a terceira temporada da série de “Gordon Ramsay: Uncharted”, que estreou esta segunda-feira, na National Geographic. Na visita ao nosso país, Gordon Ramsay cozinhou ovos estrelados, acompanhados por legumes salteados e carne de porco preto, tudo com produtos nacionais, uma escolha a que chamou de “pequeno-almoço português perfeito” na partilha que fez no Twitter. No entanto, gerou alguma controvérsia.

Nos comentários à publicação do chef na rede social, os portugueses afirmam que esta refeição não é algo que se coma habitualmente e que, afinal, ovos com bacon é um “pequeno-almoço perfeito” em Inglaterra e não em Portugal.

“Ele está a falar de um Portugal diferente daquele em que eu vivo, só pode”, “Portugal não tem disto. Tostas? Pastel de nata? Compal?”, “Isto é um pequeno-almoço perfeito em Portugal: galão com torrada”, foram algumas das reações.

Na série “Uncharted”, que trouxe Ramsay a Portugal, Gordon Ramsay visita diferentes países para conhecer a cultura gastronómica e experimentar sabores com ingredientes locais. Em Portugal, o britânico vai pescar sardinhas, cozinhar pão de ló, provar os vinhos das Vinhas de Colares e, como se sabe, cozinhar porco preto para o pequeno-almoço no Alentejo.