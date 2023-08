“Got Talent” vai regressar à RTP e inscrições já estão abertas

O concurso de talentos variados vai regressar à estação pública e as inscrições já se encontram abertas.

Após fazer regressar o “Joker” e o “I Love Portugal”, a RTP traz outro programa que é dos favoritos do público. “Got Talent Portugal” vai voltar à estação pública com nova temporada.

A notícia foi avançada através da página oficial do canal um nas redes sociais. “O ‘Got Talent Portugal’ está de volta! Vem brilhar no palco de todos os talentos”, lê-se na legenda.

As inscrições já se encontram abertas e podem ser feitas através do site oficial do programa, assim como a consulta do regulamento. O programa é um concurso de talentos variados, desde a música, à dança, às artes circenses e outras modalidades.

A data de estreia ainda não foi divulgada, contudo, o website de inscrições aponta para o próximo ano. Os apresentadores também ainda não são conhecidos, sendo que Sílvia Alberto foi quem conduziu as edições anteriores.

A última edição do programa terminou em abril de 2022, com um grupo de ginastas, os ACRO AAS, a sagrarem-se vencedores.