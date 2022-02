Goucha, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz juntam-se para emissão especial da TVI

Manuel Luís Goucha, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz vão conduzir, esta quarta-feira, 3 de fevereiro, uma emissão especial da TVI “Estamos Aqui Por Si”.

A dupla das manhãs e o apresentador das tardes vão unir-se para uma transmissão especial entre as 10h00 e as 18h00. Em comunicado, a estação de Queluz de Baixo promete música e muita diversão.

“Deste lado da caixinha mágica, tudo é feito a pensar em si, com muita alegria e boa disposição, por isso, dance connosco, ria connosco e emocione-se connosco. Fique em casa, em segurança, com a TVI”, pode ler-se na nota divulgada.

Recentemente, a TVI destacou o crescimento que tem obtido no “all day”. De acordo com os dados da CAEM/GfK, a estação alcançou 16,8 por cento de “share” no “all day”, o que, segundo o canal, “representa um valor sólido pelo décimo mês consecutivo”.