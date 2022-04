Manuel Luís Goucha vai ter companhia nas últimas emissões de “Você na TV!”

Manuel Luís Goucha vai estar acompanhado nas últimas emissões do programa das manhãs da TVI “Você na TV!”. Em cada episódio, o apresentador contará com a presença de um colega diferente.

O formato conduzido por Manuel Luís Goucha, que se estreou na estação em setembro de 2004, está a chegar ao fim, tal como já tinho sido anunciado pela TVI. Para o seu lugar, chega em janeiro de 2021, o programa “2 às 10”, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Até à última transmissão do matutino, o apresentador não vai estar sozinho. Entre as caras conhecidas que se vão sentar ao seu lado estão Rúben Rua, que será na próxima segunda-feira, 7 de dezembro, e depois Cláudio Ramos.

“O ‘Você na TV’ foi palco para muitos artistas, negócios, brincadeiras e, sobretudo, histórias marcantes. Mas, acima de tudo, criou sonhos e Manuel Luís Goucha foi o apresentador com o qual muitos rostos sonharam estar ao lado. Por isso, até ao fim do programa, Manuel Luís Goucha vai assumir o comando do ‘Você na TV’ com vários apresentadores”, pode ler-se no comunicado.

Com a saída das manhãs, Manuel Luís Goucha assume um programa com o seu nome, que será transmitido à tarde na TVI. De acordo com a diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira, “Goucha” estreia-se na antena a 4 de janeiro de 2021.