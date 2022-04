Goucha, Cristina e estrelas da estação: TVI apresenta emissão especial no fim de semana prolongado

Este fim de semana prolongado a TVI preparou uma programação especial com os principais rostos do canal a entrarem em ação.

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha voltam a estar “Em Família”, este sábado, num programa que tem batido audiências. A emissão vai percorrer os sabores portugueses de Norte a Sul do país, com várias caras conhecidas e música a animar o dia.

No primeiro domingo de dezembro, o “Somos Portugal” veste-se a rigor para dar as boas vindas ao Natal: Iva Domingues, Ben, Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes vão cortar a fita da inauguração da Aldeia Natal do formato. O “Somos Portugal” terá uma bola de neve gigante, o trenó com renas e a famosa casa do Pai Natal. A TVI promete ter muitas caras da “casa” no evento.

À boleia do camião do Ben chegam artistas como Ágata, Rosinha, Vítor Rodrigues, Jorge Guerreiro e Ruth Marlene, entre outros.

A TVI associou-se, entretanto, à campanha “Todos por Todos”, em parceria com a Missão Continente, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a LAPS Foundation.

Numa emissão especial solidária durante a tarde do dia 8 de dezembro, o canal desafia os telespetadores a “organizar a maior recolha de bens essenciais para ajudar as famílias portuguesas que mais precisam”.

Depois do arranque desta campanha, no dia 13 de novembro, são várias as caras da estação que se juntam para uma emissão solidária: José Alberto Carvalho, Iva Domingues, Maria Botelho Moniz, Cláudio Ramos, Maria Cerqueira Gomes, Ruben Rua, Pedro Carvalhas, Rita Pereira e Cristina Reyna.

A campanha “Todos por Todos” dá continuidade ao trabalho da campanha “Nunca Desistir”, que decorreu em abril e angariou mais de 600 mil euros e doou 150 toneladas de alimentos.