Goucha reage às críticas sobre presença de Marcelo no funeral de Pedro Lima

Manuel Luís Goucha revelou estar indignado com as críticas ao Presidente da República por ter marcado presença nas cerimónias fúnebres do ator, que morreu no sábado.

Marcelo Rebelo de Sousa foi uma das figuras públicas que esteve, esta terça-feira, no Hipódromo de Cascais para uma última homenagem a Pedro Lima. No entanto, a presença do Chefe de Estado gerou diversas críticas nas redes sociais.

Indignado com os comentários negativos, Manuel Luís Goucha afirmou, na Crónica Social do “Você na TV”, que “o Marcelo foi ao funeral porque era amigo do Pedro e porque vai onde quer”.

O apresentador revelou ainda que também foi criticado por ter usado um fato verde, esta segunda-feira, enquanto prestava homenagem ao ator. “Eu usei o fato colorido de propósito”, sublinhou, explicando que quis homenageá-lo com a cor.

