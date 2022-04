Goucha e Rui Oliveira revelam segredo para um casamento feliz

Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, foram desafiados pela HBO a desvendar alguns truques e segredos para manter um casamento feliz.

No vídeo, partilhado pelo apresentador, de 66 anos, é possível ouvir o que cada um valoriza na relação. Respeito e a importância do espaço de cada um são alguns dos fatores apontados pelo casal.

“Esta relação continua a ser o lugar onde o meu coração quer viver”, começou por explicar o comunicador.

“Defino-te como uma pessoa sociável, bem-humorada e descontraída. Eu tenho um lado mais formal”, definiu Manuel Luís Goucha o seu companheiro.

Também Rui Oliveira partilhou a sua opinião sobre o apresentador: “É uma pessoa focada no trabalho, generosa, muito tímida em relação aos outros. (…) Há coisas que me ensinas, isso acrescenta muito em todas as áreas”.

Sempre em tom de brincadeira e com grande cumplicidade ,o casal foi contando que se completam nas suas diferenças e que sobretudo se divertem juntos.

“É muito divertido viver contigo, não precisamos de mais ninguém”, disse o comunicador.

Questionado sobre qual o segredo para o sucesso da relação, Manuel Luís Goucha explicou que é o respeito: “Acho que é o respeito pela personalidade do outro. É respeitar o outro pelas suas características, diferenças, o espaço do outro. Há eu, tu e depois há o nós enquanto casal”.