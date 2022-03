Goucha explica por que abraçou Tony Carreira na entrevista

Manuel Luís Goucha explicou por que razão abraçou Tony Carreira no final da entrevista transmitida na TVI.

Após a entrevista emitida depois do “Jornal das 8” desta segunda-feira, o apresentador falou sobre a conversa com o cantor no início do programa “Goucha”, da TVI, esclarecendo por que razão abraçou o músico no final.

“Por certo estranharia se nada dissesse sobre a conversa que tive com o Tony Carreira. Deixe-me só dizer-lhe que naquele abraço, que surgiu já a conversa tinha terminado e que surgiu num impulso que não consegui nem quis castigar, independentemente de levar muito a sério todas as regras de segurança, senti que era um país inteiro que estava a abraçar o Tony e a família”, explicou.

Goucha fez um agradecimento aos portugueses que acompanharam a entrevista. “Muito obrigado por um milhão e oitocentos mil abraços”, acrescentou.

Esta foi a primeira entrevista do cantor após a morte da filha, Sara Carreira, de 21 anos, na sequência de um acidente de viação, a 5 de dezembro de 2020.

No entanto, recentemente, a SIC foi o meio de comunicação escolhido para a divulgação da Associação Sara Carreira, criada a 2 de maio, que além de ter o objetivo de homenagear a cantora, também irá ajudar crianças e jovens com bolsas de estudo.