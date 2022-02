Goucha foi apoiar amigo Tony Carreira… mas os dois já estiveram zangados

Manuel Luís Goucha foi um dos muitos famosos que estiveram na noite desta sexta-feira no regresso aos palcos de Tony Carreira. O apresentador lembrou que, há anos, tiveram uma zanga feia.

Ao lado do companheiro, Rui Oliveira, Manuel Luís Goucha chegou ao Salão Preto e Prata perto das oito da noite. O regresso aos palcos de Tony Carreira, no Casino Estoril, três anos depois, acontecia dentro de meia hora, o que dava tempo ao apresentador da TVI para uma breve conversa com os jornalistas sobre a amizade com o “cantor de sonhos”.

“Fazia todo o sentido estar aqui. Pela amizade que tenho ao Tony e por aquilo que ele permitiu, que foi ter a conversa mais difícil da minha vida (a primeira entrevista sobre a morte da filha, Sara). Ele escolheu-me depois da tragédia que atingiu a família”, começou por lembrar o comunicador.

“Não é a primeira vez que vejo um concerto dele. Vi um no Zenith, em Paris… com certeza! Estava no ‘Você na TV!’, talvez há uns 15 anos. Fui passar um fim de semana aquela que é a minha cidade favorita e ainda fiz reportagem com um câmara”.

A amizade de 20 anos entre ambos não começou bem, como recorda Manuel Luís Goucha. “Foi por uma petulância da minha parte! E já lhe pedi desculpa por essa atitude que tive há muitos anos, ainda na Rádio Comercial”.

“Ele convidou-me para um concerto e eu disse com bons modos: ‘Não é bem o meu género de música!’ Fui sincero, mas às vezes mais vale estarmos calados”, brinca o apresentador das tardes da TVI.

“Quando digo que não é o meu género é porque é música clássica! O Tony inscreve-se naquele género de cantores românticos que nós ouvimos com muito agrado! E quando fui ao Zenith fiquei com a certeza de uma coisa: é um grande profissional, com um grande respeito pelo público, uma grande equipa e um espetáculo bem em qualquer parte do mundo. E ele ficou até às quatro da manhã a dar autógrafos!”