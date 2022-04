Manuel Luís Goucha divulga as primeiras imagens do novo programa “Goucha”

Manuel Luís Goucha divulgou, esta segunda-feira, 14 de dezembro, as primeiras imagens do novo programa “Goucha”, que vai apresentar em 2021 na TVI.

O apresentador, de 65 anos, vai deixar as manhãs e abraçar um novo projeto no próximo ano que será transmitido à tarde pela estação de Queluz de Baixo, substituindo “A Tarde É Sua”.

O vídeo promocional foi divulgado pelo comunicador aqui. Rapidamente, os admiradores mostraram-se ansiosos e desejaram “muito sucesso” para a estreia do programa “Goucha”, na TVI.

“O coração já bate mais forte… Mas novo ciclo começa com o mesmo trabalho e dedicação”, comentou uma internauta. “Claro que vai ser um sucesso, vão ficar mais tristes as manhãs, gosto da Maria, o Cláudio é que tem que ser mais calmo, tudo de bom”, atirou outra.

Até à última emissão do ano do matutino “Você na TV!” (TVI), Manuel Luís Goucha vai contar com a companhia de diversas caras conhecidas. Até agora, já passaram pelas manhãs Rúben Rua e Cláudio Ramos.

O horário da manhã da estação privada para o ano será ocupado pelo programa “2 às 10”, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.