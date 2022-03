Goucha recorda fase da carreira: “Andava deslumbradíssimo. Ganhava muito dinheiro”

Manuel Luís Goucha recordou os 29 anos na TVI e a fase da carreira como apresentador em que admite que foi consumido pela fama.

O apresentador das tardes da estação privada assumiu, no programa “Dois às 10”, esta terça-feira, 2 de março, que ficou deslumbrado com programa do canal “Momentos de Glória”, que apresentou há 28 anos, destacando que tinha um alto salário.

“Foi nos ‘Momentos de Glória’, há 28 anos, nesta casa”, recordou, em conversa com Cláudio Ramos. “Não imaginas o salário que tinha por cada programa, comparativamente aquilo que se ganha hoje em dia”, acrescentou.

“Andava deslumbradíssimo. Ganhava muito dinheiro e tinha um grande programa invejado por toda a gente, nomeadamente por profissionais que andavam cá há muitos anos”, afirmou, recordando uma frase que ouviu: “então andamos aqui há tantos anos e vem o c##### do cozinheiro e leva este programa”.

“Imagina o que é receberes 23 estrelas do cinema internacional. Vinham de propósito para o programa. Claro que aqui deslumbro-me”, realçou.

No entanto, apesar de ser uma grande aposta, o programa foi alvo de várias críticas e, inclusive, Manuel Luís Goucha admitiu que, na época, com 39 anos, não tinha “maturidade” para apresentar o formato.

“Não tive a humildade suficiente para dizer a quem me convidou que não tenho idade para fazer isto, não tenho maturidade, nem estrutura intelectual, nem cultural para falar com estas pessoas”, destacou.