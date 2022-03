Goucha recorda primeira vez ao lado de Cláudio: “Ele inseguro e eu tão cheio de mim”

A poucas horas da estreia do “Big Brother” e de formarem dupla na apresentação, Manuel Luís Goucha lembrou o primeiro encontro com Cláudio Ramos.

“Quando o entrevistei na ‘Praça da Alegria’ há um ror de anos não poderia imaginar que um dia trabalharíamos juntos. À minha frente um jovem inseguro, que alguns terão maltratado, mas a mostrar já ali muita vontade de fazer… e eu tão cheio de mim”, admitiu na tarde deste domingo Manuel Luís Goucha nas redes sociais.

“Seguimos o caminho, cada um o seu, encontrámo-nos nem uma meia dúzia de vezes em eventos públicos (que me parece que ele também não é muito dado a esses palcos) e atentos ao trabalho, um do outro, fomos percebendo que a Vida se encarrega de nos mostrar o que é o mais correto. Assim estejamos atentos!”

“Aprendi a dividir protagonismo com a Cristina, a escutar os outros com tempo e a vivenciar a festa da partilha. Por certo que o Cláudio ganhou segurança no trabalho que cumpre apaixonadamente e nas verdades que encontrou. É muito mais que a piadola, a graça aparentemente descabida, quem com ele priva garante-mo. Sei da sua Fé, eu que não a tenho, sei da sua exigência para consigo próprio e para com os outros, quando é a sua função que está em causa, sei do brioso pai que é e do amigo que sabe ser”.

“Os nossos caminhos encontrar-se-ão esta noite, pela primeira vez, num projeto invejável pela dimensão, pela responsabilidade, até pela controvérsia que espoleta. Desejo-lhe o mesmo que para mim. Que esta noite experimentemos juntos a Alegria. E sendo dois sejamos um!”, rematou Manuel Luís Goucha.