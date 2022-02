Graça Freitas: “Temos de ter disciplina, temos de nos condicionar”

A diretora-geral da Saúde esteve esta segunda-feira n’”O Programa da Cristina”, onde abordou a dificuldade de estar à frente da pandemia de Covid-19, desvalorizando as críticas.

Graça Freitas destacou a preocupação que sente sobre o regresso à “normalidade” após o isolamento social e afirmou que está com “receio” de que se cometam erros, recordando a necessidade de haver condicionamentos.

“Tal como é preciso reaprender tudo depois de se partir uma perna, o que demora meses, temos de ter disciplina durante um período das nossas vidas, temos de nos condicionar para não fazermos coisas que fazíamos antes”, referiu.

Sobre as críticas que tem recebido de omissão de informação, a diretora-geral afirmou que “não há forma de as evitar”, acrescentando que gosta de “olhar para a frente” em vez de “rever o que já aconteceu”.

Contudo, Graça Freitas não antecipou eventuais datas para uma possível normalidade no país. “Há mais tipos de coronavírus e sabemos que chegam mais no outono e no inverno, sobre este não sabemos ainda nada, é impossível prever como se vai comportar nos tempos mais quentes”, sublinhou.