Gravações de “Codex 632” já arrancaram em Lisboa

A série “Codex 632”, uma adaptação da obra literária do jornalista José Rodrigues dos Santos, já começou a ser rodada em Lisboa.

Esta é a nova série da RTP e que conta com a coprodução da Globoplay e da produtora SPi.

Com nomes como Paulo Pires e Déborah Secco como protagonistas, a trama iniciou as suas gravações em Lisboa seguindo, em início de setembro, para o Rio de Janeiro, no Brasil.

Do elenco fazem ainda parte nomes como Ana Sofia Martins, Leonor Belo, José Mara, Miguel Nunes, os brasileiros Alexandre Borges e Betty Faria, entre outros.

A adaptação do “best-seller” ficou a cargo do autor Pedro Lopes e a realização do Sérgio Graciano. Já a direção artística é assegurada por Artur Pinheiro e a direção de fotografia por Miguel Manso.

“Codex 632” narra as aventuras de “Tomás Noronha”, um professor universitário que se vê envolvido numa investigação que pode mudar a memória coletiva e a perceção da História mundial.