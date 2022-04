Gravações de “Sem Fronteiras” chegam ao fim

As gravações do programa “Sem Fronteiras” terminaram. Os 12 episódios do formato têm estreia prevista para outubro na RTP e na televisão galega.

A SPi, a produtora do Grupo SP Televisão, anunciou o fim das gravações de “Sem Fronteiras”, um novo formato que irá dar a conhecer os diferentes lugares do Norte de Portugal e da Galiza.

“Portugal e a Galiza têm uma forte ligação. Em cada episódio de ‘Sem Fronteiras’ visitaremos duas localidades, uma portuguesa e uma galega. […] Através dos apresentadores e dos residentes locais iremos dar a conhecer o dia-a-dia nestas localidades e perceber as diferenças e as semelhanças entre as duas terras”, afirmou José Amaral, Diretor da SPi.

Recorde-se que formato será apresentado por Beatriz Gosta e pelo galego Javier Varela, que irão percorrer várias localidades – 12 em Portugal e 12 na Galiza.

