Arrancam as gravações da nova novela da TVI “Festa é Festa”

As gravações da nova novela da TVI “Festa é Festa” arrancaram, esta segunda-feira, 15 de março. A primeira cena foi feita entre Ana Brito e Cunha e Pedro Alves.

Depois de terminarem a primeira contracena, a atriz e o humorista fizeram questão de partilhar com os seguidores que as gravações da nova aposta da ficção nacional já estão em andamento.

“Primeira cena de um novo projeto feita! Vamos lá”, escreveu a intérprete na legenda de um vídeo em que surge ao lado do colega de elenco.

Além de Ana Brito e Cunha e Pedro Alves, também fazem parte desta novela atores como Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Francisca Cerqueira Gomes, José Carlos Pereira, Sílvia Rizzo, entre outros.

“Festa é Festa” trata-se de uma história que decorre numa aldeia no interior de Portugal, que prepara a melhor festa de sempre, no ano em que a maior benemérita da mesma aldeia cumpre o seu centenário. O filho falido da idosa tem o plano de enviar a sua filha para a terra, no sentido de conquistar a sua bisavó (também de olho no dinheiro).

A ideia original é da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, Cristina Ferreira.