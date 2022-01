Grávida, Chrissy Teigen é hospitalizada devido a sangramento

Grávida pela terceira vez, a ex-modelo foi hospitalizada, este fim de semana, devido a um intenso sangramento, como a própria revelou nas redes socais.

Chrissy Teigen preocupou os fãs quanto ao estado de saúde, depois de ter revelado que estava vídeos no hospital, com o marido, John Legend, por causa de um sangramento. No entanto, a ex-manequim garantiu que está “muito bem”.

“É tão estranho, porque sinto-me muito bem. Em geral, estou no meu momento mais feliz da gravidez e em termos de estado de espírito. Sinto-me mais feliz do que se não estivesse grávida. É por isso que é tão difícil para mim aceitar a situação”, afirmou.

A também apresentadora já estava de repouso devido a pequenas perdas de sangue, que duravam há quase um mês.

Recorde-se que o cantor e a ex-modelo estão juntos há 14 anos, desde que se conheceram durante a gravação do videoclipe do tema “Stereo”. O casal já tem dois filhos em comum Luna, de quatro anos, e Miles, de dois.

