Grávida de 33 semanas, atriz Débora Monteiro posa nua e conquista os fãs

É a fotografia que já se tornou viral na Internet: às 33 semanas de gestação, a atriz da novela da noite da SIC posou nua. Os fãs aplaudem.

Uma foto para mais tarde recordar: às 33 semanas de gravidez de gémeas, Débora Monteiro despiu-se para o fotógrafo André Rito e o resultado é esta imagem a preto e branco.

“Me and the girls”, começou por escrever a atriz de “Terra Brava” (SIC) no perfil de Instagram, para contar, em seguida, a história da imagem.

“A vontade de fazer uma sessão fotográfica era muita, os contratempos da pandemia fizeram com que deixasse de acreditar que ia conseguir fazer”, acrescenta.

“Chegaram as 30 semanas e a resposta do médico é que não posso fazer viagens, a hipótese de ir ao Porto fotografar com quem eu queria, já não ia acontecer. Mas o @_andrebrito_ disse que eu não podia ficar sem estas recordações e veio ele a Lisboa”, refere Débora Monteiro.

“Fizemos as fotos na semana passada, às 33 semanas. Ontem, assim que as recebi a emoção apoderou-se de mim e chorei por amor, por felicidade e por saber que está tão próximo o dia em que vou conhecer as minhas filhas Há imagens que ficam para sempre na nossa memória e estas já ninguém mas pode tirar”, remata a atriz.

Os fãs aplaudiram o momento: “que grávida linda”, “maravilhosa” ou “mamã sexy” servem a título de exemplo.

Cristina Ferreira também reagiu: “Que linda”, exclamou a apresentadora da SIC.