Grávida de seis meses, Joana Duarte revela sexo do bebé

A viver o sexto mês de gravidez, Joana Duarte revelou, esta segunda-feira, 14 de novembro, o sexo do primeiro bebé.

A atriz, de 35 anos, foi convidada do programa “Dois às 10”, da TVI, para apresentar o seu novo livro “Manifesta os teus Sonhos”. Durante a conversa, a intérprete abordou a primeira gestação que está a viver, revelando o sexo do bebé.

“É uma menina”, contou a artista ao apresentador Cláudio Ramos, adiantado que não escolheu o nome da filha.

Joana Duarte admitiu que tem sido complicado lidar com as mudanças do corpo, quando questionada pelo comunicador.

“Ia-te mentir se dissesse que não. Não é… ainda que tenho sorte porque o meu corpo ainda não mudou assim muito, mas faz-me confusão mais na mobilidade”, disse a atriz, referindo que não lida bem com o crescimento da barriga.

Lembre-se que a intérprete não revelou a identidade do progenitor da filha. A artista tinha recorrido às redes sociais para anunciar que estava grávida pela primeira vez, publicando uma imagem da “barriguinha”.