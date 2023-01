Grávida, Filipa Areosa sofre susto em dois acidentes

A viver os últimos tempos de gravidez, Filipa Areosa contou como se assustou com a segurança do bebé em dois acidentes.

Filipa Areosa teve dois acidentes recentemente e mostrou-se preocupada com a saúde do bebé. A atriz esteve à conversa com Júlia Pinheiro e contou como os dois sinistros aconteceram.

“O primeiro foi no IC 19 e foi um camião que bateu”, lembrou a intérprete, que apareceu no programa de Júlia Pinheiro de braço ao peito.

“No segundo parti o braço. Resvalámos numa rua, porque tinha estado a chover”, explicou Filipa Areosa, para lembrar a sua primeira preocupação: “Senti logo o bebé e que estava bem”.

Recorde-se que a intérprete vai “dar à luz” em casa. Recentemente, a intérprete foi surpreendida por Sara Matos e as restantes amigas antes de ser mãe pela primeira vez. A atriz mostrou-se agradecida mas ainda não revelou o nome do companheiro.