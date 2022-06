Grávida pela primeira vez, Anita da Costa anuncia sexo do bebé

Grávida pela primeira vez, Anita da Costa revelou, este domingo, 19 de junho, o sexo do bebé, fruto do casamento com Tomás Castanheira.

Desde que anunciou a gestação, a atriz tem partilhado com os seguidores vários momentos da nova aventura. Desta vez, a intérprete publicou um vídeo em que anuncia o sexo do bebé.

Nas imagens é possível perceber-se que a também influenciadora digital vai ser mãe de uma menina.

No mesmo vídeo, Anita da Costa, que saltou para as luzes da ribalta depois de ter participado na série “Morangos com Açúcar” (TVI), adiantou que o nome escolhido para a filha foi Belém.

A atriz encontra-se grávida de sete meses. Lembre-se que a “influencer” anunciou a gravidez a 3 de abril. “Adivinhem quem se vem juntar à festa”, escreveu, revelando ainda que estava de 18 semanas.