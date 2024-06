Grupo k-pop Seventeen é embaixador da boa vontade

Banda sul-coreana, composta por 13 membros, assume influência crescente sobre os jovenes e recebe o título pelas mãos da diretora-geral da UNESCO.

Criado em 2013, o grupo k-pop Seventeen foi esta semana nomeado primeiro embaixador da Boa Vontade da UNESCO para a Juventude.

Seventeen receberam o título pelas mãos de Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO, numa cerimónia que aconteceu na sede da organização, em Paris, França.

“É com grande humildade e emoção que nos apresentamos hoje diante de vocês pela primeira vez como embaixadores da Boa Vontade da UNESCO para a Juventude”, referiu Joshua, um dos integrantes do grupo. O artista sul-coreano destacou o compromisso do grupo em construir comunidades juvenis de apoio para um futuro melhor.

Composta por 13 rapazes, a banda ganhou destaque em 2015, quando o EP de estreia, 17 Carat, entrou para os dez melhores álbuns de k-pop daquele ano da Billboard. “Adore u” foi escolhido para single principal e todos os temas foram escritos ou co-escritos por membros do grupo.

Em 2021, estrearam-se na televisão americana, ao participarem no programa da CBS “The late late show with James Corden”.