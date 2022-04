“Guerra” com Lourenço Ortigão? “Chef” Fernando Semedo esclarece

Depois de ter escrito, na “curva da vida”, no “Big Brother Famosos”, que teve problemas no restaurante de Lourenço Ortigão, Fernando Semedo vem agora esclarecer o caso.

Ficou célebre a “curva da vida” das celebridades no “Big Brother Famosos”, uma espécie de espaço de confissões e no qual o “Chef” Fernando Semedo chegou a assumir que teve problemas no restaurante gerido pelo ator Lourenço Ortigão no Estoril.

“Começou a haver grandes discussões e eu apercebi-me que o posto estava em causa. Psicologicamente, fui-me abaixo”, disse o cozinheiro no “reality show” da TVI.

Agora, em comunicado, citado pelo site da “Flash”, o conhecido “Chef”, que ficou em sexto lugar no Big Brother Famosos e pediu a namorada em casamento, já nos estúdios, vem por tudo… em pratos limpos.

“Compete-nos esclarecer e repor a verdade, pelo bom nome do Chef Fernando Semedo e do ator Lourenço Ortigão, de que nunca houve qualquer desentendimento entre os dois nem com alguém da sua família”, refere o comunicado.