Há 20 anos em “reality shows”. Saiba quantas vezes Nuno Homem de Sá passou pelo formato

Nuno Homem de Sá voltou a aceitar o desafio de entrar num “reality show” da TVI. Esta é a oitava participação num programa deste registo. Aqui fica o currículo do ator.

Leu bem. O intérprete, de 60 anos, disse que “sim” ao convite da TVI para integrar o “Big Brother 2022”, que foi para o ar, este domingo, 11 de setembro. O artista entrou com a namorada, Frederica.

O profissional da estação privada estreou-se nestas “andanças” com a primeira edição do “Big Brother – Famosos”, em 2002. Na altura, o grande vencedor do programa foi o cantor Ricky.

Dois anos mais tarde, Nuno Homem de Sá venceu a emissão especial do “Fear Factor – Desafio Final”. Em 2005, o ator voltou a participar num “reality show” com a “1.ª Companhia”, que o concorrente Telmo venceu.

Em 2007, o intérprete apadrinhou o casal Rui e Natacha no programa “Casamento de Sonho”, que consistia em realizar provas para ganhar um prémio monetário, um casamento e lua-de-mel.

Em 2013, o artista participou no “Big Brother Vip”, no qual esteve apenas 24 horas. Na altura, o ator teve de abandonar o formato devido às gravações da novela “Destinos Cruzados”.

No ano passado, o Nuno Homem de Sá integrou o elenco de concorrentes do “Big Brother Famosos”, do qual saiu Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha dos D.A.M.A, como o grande vencedor.

Por último, o ator entrou no “Big Brother – Desafio Final”, que a influenciadora brasileira Bruna Gomes venceu.