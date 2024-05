Há menos um concorrente no “Big Brother”. Saiba quem foi expulso

Este fim de semana, o “Big Brother” é em dose dupla. Saiba quem foi o concorrente expulso na gala de sábado, 11 de maio.

Alexandre Ferreira foi o concorrente expulso na gala deste sábado, 11 de maio, do “Big Brother”. O jovem, escolhido pelo público em “Big Brother – A Escolha”, somou apenas 11 por cento dos votos.

“A principal expectativa que eu cumpri. Foi ser eu mesmo”, disse, em declarações às redes sociais do formato. Sobre as motivações para participar no programa, garantiu: “Fiz isto para ajudar a minha mãe”, acrescentando que o objetivo passava pelo prémio final.

Nomeados e, consequentemente, em risco de abandonarem o jogo este domingo, 12 de maio, estão os concorrentes David Maurício, João Oliveira e Gil Teotónio.