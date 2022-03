Halle Berry recebe prémio de “The People’s Icon of 2021” nos People’s Choice Awards

Cardi B entregará este prémio a Halle Berry. A cerimónia será transmitida em direto, em Portugal, na madrugada de 7 para 8 de dezembro, em exclusivo no Canal E!.

O Canal E! anunciou que Halle Berry, atriz vencedora de um Óscar, realizadora e produtora, vai receber o prémio “The People’s Icon” na cerimónia deste ano dos People’s Choice Awards.

Vencedora de um prémio PCA e sete vezes nomeada, a atriz será homenageada pela contribuição para o mundo da televisão e do cinema, incluindo a sua estreia enquanto realizadora no aguardado filme “Bruised”, que chega às salas de cinema e à Netflix em breve.

Cardi B e Halle Berry juntaram-se para compor a banda sonora do filme, que inclui seis canções originais de artistas femininas premiadas com discos de platina, incluindo uma canção da “rapper”.

“Ao longo da carreira, Halle Berry eliminou barreiras e trabalhou como realizadora e como atriz em diferentes papéis que abriram caminho a outras pessoas na indústria”, comentou Jen Neal, vice-presidente executiva Entertainment Live Events, Specials & E! News, NBCUniversal Entertainment Television and Streaming.

“Além dos elogios à filmografia e ao ‘ethos’ de definidora de tendências, Halle Berry é conhecida pelo seu trabalho de beneficência com mulheres, crianças e comunidades desfavorecidas. É um ícone do nosso tempo e, por todas estas razões e muitas mais, temos a honra de a homenagear com o prémio”, prosseguiu.

Como atriz, produtora, realizadora, ativista, filantropa e ícone de moda, a intérprete fez história em muitos sentidos. De destacar a sua atuação no filme “Monster’s Ball”, que lhe assegurou o Óscar de Melhor Atriz e fez com que se tornasse a primeira mulher negra a receber essa homenagem.

A artista também foi nomeada para o Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo seu papel em “Frankie and Alice” e recebeu um Emmy, Globo de Ouro, SAG Award e NAACP Image Award pela sua extraordinária interpretação no filme da HBO “Introducing Dorothy Dandridge”, que também produziu.

Recentemente, Halle Berry participou no filme “The Mothership”, da Netflix, enquanto atriz e produtora executiva, e aparecerá também no filme de ficção científica “Moonfall”, da Lionsgate, realizado por Roland Emmerich, com estreia marcada nos cinemas para 2022.

No ano passado, a artista estreou-se como realizadora com o filme “Bruised”, no qual também participa como atriz. Além do sucesso no ecrã, é uma apoiante ativa do Jenesse Center, em Los Angeles, que apoia vítimas de violência doméstica e procura alterar os padrões de abuso na vida de mulheres e crianças.

Juntou-se ainda à Novo Nordisk e à Entertainment Industry Foundation para lançar a Diabetes Aware Campaign, uma campanha de sensibilização para a diabetes, e apoiou inúmeras instituições e organizações de beneficência.

Halle Berry também fundou a rē•spin, uma plataforma criada para assegurar um maior acesso a conteúdos e produtos de saúde e bem-estar através da inclusão e do debate. Enraizada na descoberta e na aprendizagem, no cerne da rē•spin está a sua comunidade global conectada em torno da crença numa abordagem holística ao bem-estar, que envolve o corpo, a mente e a alma.

Os People Choice Awards 2021 vão ser transmitidos em Portugal na noite de 7 para 8 de dezembro, em direto do Barker Hangar, em Santa Monica (EUA).