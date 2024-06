Halsey, Selena Gomez e outras famosas diagnosticadas com lúpus

Cantora Halsey revelou a semana passada o diagnóstico de lúpus ao lançar o tema “The End”, mas há outras famosas que também vivem com a doença autoimune.

Aos 29 anos, a artista norte-americana lançou o tema “The End”, inserido no seu quinto álbum de estúdio, e relatou um pouco do que têm sido os últimos anos. “Em 2022, fui diagnosticada pela primeira vez com lúpus eritematoso sistémico (LES) e depois com um distúrbio linfoproliferativo de células T raro”, escreveu Halsey na página de Instagram.

“Ambos estão controlados ou em remissão; e ambos provavelmente estarão comigo para o resto da vida. Depois de um começo difícil, consegui controlar tudo com a ajuda de médicos incríveis. Depois de dois anos, sinto-me melhor e mais grata do que nunca por poder recorrer à música”, acrescentou.

A intérprete de “Without Me” não foi, no entanto, a única celebridade a tornar público o diagnóstico do lúpus, doença crónica que provoca lesões na pele.

O caso mais mediático foi o de Selena Gomez que foi submetida a sessões de quimioterapia e passou por um transplante de rim, devido à doença autoimune.

Em 2015, a atriz e cantora viu-se obrigada a cancelar uma a digressão que passaria pela Austrália e Ásia. “Fui diagnosticada com lúpus e fiz quimioterapia. Foi por isso que fiz uma pausa na minha carreira. Podia ter tido o um acidente vascular cerebral (AVC). (…) Afastei-me da ribalta até me voltar a sentir confiante e confortável outra vez”, confidenciou, na altura, à revista “Billboard”.

Lady Gaga, por sua vez, foi diagnosticada com a doença em 2010, embora não apresentasse sintomas. “Lúpus é uma doença genética na minha família”, contou, em entrevista ao Larry King. Sete anos mais tarde, viu-se, à semelhança de Selena, obrigada a cancelar espetáculos por complicações ligadas à doença.

Ainda em 2010, Toni Braxton também partilhou a sua jornada com o lúpus. A cantora de “Un-Break My Heart” contou, no podcast “SHE MD”, que passou por seis médicos até ser diagnosticada. “O lúpus pode ser muito desafiador e difícil de diagnosticar porque tudo tem que se alinhar, é quase como um eclipse”, referiu.