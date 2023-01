Hana Sofia Lopes multiplica-se em projetos: “Sou uma nómada”

A jovem atriz luso-luxemburguesa faz um balanço muito positivo de 2022 e prepara-se para estrear trabalhos em 2023.

No ano passado o seu nome tornou-se viral no Mundo depois de um episódio no qual perdeu uma mala de viagem e acabou por ser entrevistada pela CNN. Mas Hana Sofia Lopes tem uma carreira consolidada internacionalmente, e, em Portugal, participou nas novelas “Mar Salgado” e “Coração de Ouro” (SIC) e na série “Ministério do Tempo”, da RTP1.

Licenciada pela Escola Superior de Teatro e Cinema, Hana Sofia Lopes emigrou para Madrid, onde estudou na Academia Real Superior de Arte Dramática e, mais tarde, para Paris, onde frequentou o Conservatório Nacional Superior de Arte Dramática.

Com provas dadas, a nível internacional, mais recentemente, na Netflix com a série “Capitani”, a artista falou com a N-TV sobre a carreira. “Foi um ano incrível, com muito trabalho. Muitos espetáculos em França, Portugal, sete produções, foi complicado conseguir descansar”, começa por admitir.

Para 2023, Hana Sofia Lopes acabou por aceitar voltar a fazer peças de teatro, uma delas da autoria de Sophia de Mello Breyner, no Luxemburgo. “Quero levar aos emigrantes portugueses mais jovens para se poderem rever. Há algumas falas em Português”.

Entretanto, a atriz vai rodar uma “longa-metragem no Canadá e uma série brasileira”: “Sou um bocado nómada. Falo sete línguas e gosto de explorar o mundo”.

Sobre o facto de ter sido notícia da CNN, por ter perdido uma mala, brinca: “Foi uma ‘top story’ nos Estados Unidos! Se calhar até o Barack Obama viu!”, brinca. “Tive a ideia de fazer um artigo com o que me aconteceu, queria devolver a ajuda à rapariga que me auxiliou. Pensei que ia ser uma coisa a nível regional mas, de repente, tinha a CNN a ligar e depois o ‘The Independent’”, remata.