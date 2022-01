Heidi Klum não consegue fazer teste do Covid-19

Heidi Klum revelou nas redes sociais que apresenta sintomas do novo coronavírus desde terça-feira mas ainda não conseguiu fazer o teste.

A modelo partilhou esta sexta-feira um vídeo na conta de Instagram no qual falou sobre o estado de saúde e afirmou está com febre, calafrios e tosse desde as gravações do “American Got Talent”.

“Espero que seja apenas uma constipação”, referiu. “Adorava ter feito o exame ao coronavírus, mas já não há nenhum. Tentei dois médicos diferentes, simplesmente não consigo arranjar um teste”, acrescentou.

