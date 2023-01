Heitor Lourenço aceita novo desafio como comentador da SIC

Heitor Lourenço aceitou o desafio da SIC e integra o painel de comentadores do programa “Passadeira Vermelha”, conduzido por Liliana Campos.

O ator estreou-se, esta segunda-feira, 2 de janeiro, no formato como parte do elenco de comentadores. No perfil de Instagram, o programa anunciou a chegada do intérprete ao formato.

“Heitor Lourenço é nosso comentador! Bem-vindo!” pode ler-se na publicação.

O artista participou na sua primeira emissão do formato da SIC Caras ao lado das comentadores Joana Latino e Sara Norte. O elenco de comentadores é composto ainda por Nuno Azinheira, Inês Margarida Martins e Hugo Mendes.