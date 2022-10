Heitor Lourenço lembra detenção por suspeita de terrorismo em Paris: “Foi horrível”

Heitor Lourenço lembrou, este sábado, 15 de outubro, o momento em que foi detido pelas autoridades francesas em Paris por alegadas suspeitas de terrorismo.

O ator, de 55 anos, contou que estava a meditar com um cronómetro antes de entrar no avião. Em conversa com Daniel Oliveira no programa “Alta Definição” (SIC), o intérprete afirmou que para a polícia este comportamento foi suspeito.

“Eu era um terrorista que estava ali no meio daquela gente toda e que ia rebentar com um avião. Foi horrível e os polícias pediram-me desculpa. O avião não chegou a levantar”, recordou.

“Nós estávamos todos dentro do avião, um calor horrível e no auge dos ataques terroristas. E de repente mandaram evacuar o avião e eu pensei como é que ia e deixei-me ficar para o fim. Tinha dois polícias e que disseram que os tinha de acompanhar”, referiu.

Na altura, o artista relatou que o colocaram dentro do carro e levaram-no para a esquadra da polícia onde esteve a ser interrogado. “Perguntaram-me porque é que eu ia fazer explodir uma bomba a bordo do avião? E eu não fazia ideia do que é se estava a passar ao longo das horas que me estavam a interrogar”, prosseguiu.

O profissional da SIC explicou que tinha uma “profissão pública” e que podia procurar o seu nome na Internet. “Foi quando eles disseram que eu era vegetariano e budista. Aquilo começou a deslindar-se. Mas o protocolo tinha de continuar, já eram três da manhã e eu sem comer”, frisou, admitindo que foi a “primeira vez” que se passou.

“Disseram-me que tinha de ficar uma noite detido e presente ao procurador. Levantei-me e disse nem pensar porque tinha amigos à espera para jantar. Ligue para eles, eles sem acreditarem, mas depois tive imensa ajuda do governo, do SIS”, rematou.