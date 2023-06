Hélder Afonso, o padre da série “Braga”: “A moda está encerrada porque quero representar”

Com uma ainda carreira curta na representação, o ator dá vida ao padre “António” na série da RTP1 “Braga”. Ex-modelo, Hélder Afonso tem os olhos postos na representação.

Já está no “ar”, na RTP1, a série “Braga”, o novo enredo policial do primeiro canal que acompanha a história de um jovem padre, “António”, que, chegado à cidade, assume a paróquia de um bairro pobre. E de “Carlitos”, um jovem cigano de 12 anos, que se disponibiliza para ajudar na igreja e que lhe revela em confissão algo muito grave. O padre tenta convencê-lo a contar às autoridades, mas antes disso, Carlitos aparece morto.

Começa assim uma descida aos infernos da alma humana, numa luta entre o bem e o mal pela descoberta da verdade. O ator Hélder Afonso dá vida ao padre “António”, um homem com 30 anos e que representa a nova Igreja. É um homem do seu tempo, que mantém a fé, nunca questionou a existência de Deus e não se deixou abalar nas suas convicções que o mundo pode ser um lugar melhor. Apesar de defender a urgência de reformas (como uma Igreja dos pobres, desfavorecidos e marginalizados pela sociedade, o fim do celibato dos Padres e a abertura da Igreja aos homossexuais e às mulheres) respeita as regras até ao limite. Luta pelos seus ideais, o que faz desde o seminário, e que sempre lhe trouxe problemas.

Na apresentação da nova séria da RTP1, na Fundação Oriente, em Lisboa, Hélder Afonso falou sobre o papel: “É um padre que acaba de chegar de Roma. Trabalhou no Vaticano com o Papa e é um revolucionário que luta contra o sistema. Basicamente a série anda à volta do passado da minha personagem, com alguma coisa que acontece no futuro. Anda à volta das ideias que a minha personagem gostava de mudar na Igreja católica”, refere o intérprete.

“O maior desafio foi mesmo perceber os motivos que levavam o padre António a continuar a lutar pela Igreja, apesar das ideias revolucionárias das quais não abdica”.

“A minha carreira é muito recente, começou há dois anos e meio, e sempre tive esta paixão pelo mundo do cinema. Desde miúdo que, sempre que via um filme, ia logo ver o ‘making of’, como era o processo de produção era e os departamentos estavam todos ligados. Ganhei coragem e comecei a carreira e o intuito é continuar”.

Para trás ficou a carreira de manequim, profissão que não pretende acumular com a de ator. “É um capítulo que está encerrado, não vou conciliar. Tive as minhas aprendizagens, mas agora o intuito é mesmo seguir a representação”, conclui Hélder Afonso.

Na apresentação da RTP1, na Fundação Oriente, Hélder Afonso não largou o jovem Luís Henrique Matos, que desempenha o papel de “Carlitos”. “Ele é uma criança cigana que passa por muitas dificuldades junto da família. Por mais que ele passe por desafios, ele tenta ver o outro lado bom das coisas”, diz o ator, que vai conhecer o padre “António” e os dois vão ficar “amigos”. “O Carlitos tem ali uns segredos que não quer contar”, admite o jovem ator.