Hélder em risco de expulsão no “Big Brother 2020”

E ao terceiro dia rebentou a primeira polémica no “Big Brother 2020”: uma atitude homofóbica de Hélder leva o participante a estar em risco de expulsão até domingo.

As imagens são de ontem, mas “rebentaram” esta manhã nas redes sociais: durante uma prova, Hélder, numa conversa sobre mulheres, referiu que “preferia ser mulherengo do que…”, referindo-se a Edmar, homossexual assumido.

Esta manhã, as redes sociais rotularam Hélder de homofóbico e a TVI foi obrigada a fazer uma emissão especial, para combater as “atitudes sexistas e homofóbicas” dentro do “Big Brother 2020”, garantindo que “a discriminação sexual terá consequências”.

Cláudio Ramos chamou Hélder ao confessionário, questionou-o sobre as palavras e o concorrente pediu desculpa ao país e caiu num choro compulsivo. Ainda assim, não se livrou do castigo do “Big Brother” e vai estar sujeito à expulsão dos portugueses até ao próximo domingo.

Edmar, o visado, desvalorizou a situação. “Não acredito que o Hélder quisesse dizer algo de maldade. Ele é um querido”.