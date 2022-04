Hélder expulso do “Big Brother 2020” e mãe do concorrente “atira-se” a Teresa

Confusão esta noite no “Big Brother 2020”: o participante Hélder foi expulso e a mãe, enervada, acusou a concorrente Teresa de ser “estrume”.

A gala desta noite do “reality show” da TVI começou com o regresso do público aos estúdios da Venda do Pinheiro e com a participação de Ana Garcia Martins, do blogue “A Pipoca Mais Doce”. Numa toada calma, Cláudio Ramos conduziu tranquilamente o programa até cerca das 23.30 H, quando se ficou a saber a expulsão de Hélder.

Desafiada por Cláudio Ramos para comentar a saída do filho da “casa mais vigiada do país”, a mãe, Rosário, virou-se para Jorge, marido de Teresa e Sofia, ex-nora da participante de 52 anos, para passar ataque: “O meu filho foi tratado muito mal por uma mulher (Teresa) que tem idade para ser mãe dele. No estrume vive ela, que me ofendeu! Não vale nada como mulher, nem como mãe!”, gritou Rosário, enquanto Cláudio Ramos contestava, defendendo que ninguém da produção ouviu a palavra “estrume” na boca de Teresa.

Recorde-se que Hélder foi um dos concorrentes mais polémicos nesta edição do “Big Brother 2020” e que, depois de ter ofendido o concorrente Edmar logo na segunda semana do formato, pôs Portugal a debater o tema da homofobia.

“Saio triste comigo, por não ter conseguido mostrar tudo”, lamentou-se o agora ex-participante, à despedida.