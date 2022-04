Hélder foi expulso do “BB2020”: “Sinto-me magoado com muitos portugueses”

O concorrente de Santa Maria da Feira, que foi expulso na gala deste domingo, esteve esta manhã à conversa com Manuel Luís Goucha no “Você na TV!” (TVI) e fez o balanço das semanas passadas no “BB2020”.

“Eles lá dentro vão sentir a minha falta, dou animação e diversão”, começou por declarar Hélder esta manhã, na TVI, mostrando-se surpreendido por aquilo que o público terá achado de algumas das suas atitudes.

“Pensei: por que é que os portugueses não gostam do meu jogo, se toda a gente me adora?’. Vi mais coisas de positivo do que negativo. Mas fiquei muito magoado com muitos portugueses naquilo que vi de negativo, houve pessoas que levaram as minhas brincadeiras para a maldade”, desabafou.

O agora ex-participante acrescentou: “Ainda não tive cinco minutos para pensar no que fiz de errado. Foi uma facada saber que seria nomeado para sair”.

Sobre as discussões (violentas e físicas) com Teresa, Hélder considerou a participante “uma jogadora”. “Pode estar a jogar, ver alguns concorrentes fortes e deitá-los abaixo. Havia um grupo, ao qual me juntei, por não dizer não a nada. Para mim o ‘Big Brother’ é sermos reais e ela é uma boa mulher, mas exagerava e explodia ao nível da fala”, concluiu Hélder.