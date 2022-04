Helena Coelho revela dores provocadas pela gravidez

Grávida de perto de seis meses, a influencer digital Helena Coelho partilhou com os seguidores algumas vicissitudes que tem vivido com o seu novo estado de graça.

Aos 26 anos, Helena Coelho, à semelhança de muitas mulheres, revelou que está a sofrer com ciática, dores que, por vezes, surgem durante a gravidez e que se acentuam devido à alteração morfológica do corpo da mulher

Procurando “olhar com graça o que não tem tanta graça assim”, o novo rosto da TVI revelou que está “há dois dias com algumas dores causadas pelo nervo ciático”, o que a levou a pedir ajuda ao companheiro, Paulo Teixeira. “Não me consigo mexer. Tenho as minhas pernas bloqueadas”, revelou Helena Coelho numa storie do Instagram, replicando o que disse ao namorado durante a noite.

“Ninguém me tinha avisado que que com a gravidez pode acontecer de tudo. Quer dizer, estou a ser injusta, pode acontecer de tudo”, explicou a também apresentadora da TVI, no formato VivaVida, que conduz com Rúben Rua. E acrescenta: “[Numa gravidez] pode acontecer de tudo, depende da mulher, do peso.” “Um dia somos jovens e no outro dia estamos com crises de dor ciática. Os 70 chegaram e ninguém me avisou disso”, gracejou.