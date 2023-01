Helena Costa assume estar solteira e apanha de surpresa Mariana Monteiro

Helena Costa assumiu estar solteira, durante uma entrevista de Mariana Monteiro no programa “Café da Manhã” (RFM).

A atriz revelou ter terminado o namoro com Vasco Santos, que tinha assumido em maio do ano passado, no formato da RFM, num momento em que estavam a ser enviadas perguntas para a amiga Mariana Monteiro responder, em direto.

“É uma pergunta a que tens de acertar na resposta… Qual é a tua nova amiga solteira favorita? Esta pergunta foi enviada pela própria”, disse um dos locutores do programa da estação, Rodrigo Gomes.

Entre risos, Mariana Monteiro reagiu: “Jura? É a Helena? A sério?”.

Depois de o comunicadora da RFM ter confirmado que a mensagem era de Helena Costa, a atriz afirmou, sem hesitar: “É verdade, confirmo”.