Helena Costa vive novo amor: “Quando conheces alguém com a mesma vibração”

Helena Costa assumiu um novo amor publicamente. Sem revelar a identidade do companheiro, a atriz publicou uma fotografia nas redes sociais em que é possível ver a silhueta de ambos.

A influenciadora digital está a viver dias de grande felicidade. No perfil de Instagram, a também atriz revelou estar a viver um novo namoro.

“Quando conheces alguém com a mesma vibração que tu”, confessou.

Na caixa de comentários, foram vários os rostos conhecidos que reagiram à partilha com emojis em forma de coração, nomeadamente Catarina Gouveia, Liliana Filipa, Alexandra Lencastre, entre outros.

Recorde-se que Helena Costa anunciou o fim do seu casamento com Frederico Formigal em dezembro do ano passado. Do casamento terminado resultaram as gémeas, Mercedes e Maria do Mar.