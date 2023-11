Helena Ferro Gouveia reconhece que atirou um copo com água a um comentador da CNN Portugal: “Sou humana”

Helena Ferro Gouveia reconhece que atirou um copo com água ao major-general Agostinho Costa na sequência de uma discussão no “ar” na CNN Portugal.

Na semana passada, na CNN Portugal, a analista Helena Ferro Gouveia e o major-general Agostinho Costa tiveram um debate sobre a guerra no Médio Oriente. Já durante a conversa, os ânimos ficaram acesos, algo que parece ter-se estendido até aos bastidores do canal. Aqui, o major-general terá chamado “mal-educada, ignorante e feia” à colega de painel.

Helena Ferro Gouveia utilizou a rede social X, o antigo Twitter, para reagir. “Estar na vida pública e ter opinião própria tem custos elevados. Como mulher e como pessoa jamais permitirei que me silenciem ou que silenciem ou deitem sobre as mulheres uma burka de invisibilidade”, começou por escrever.

“Tenho aguentado em silêncio chorrilhos de ofensas, nunca contra as minhas ideias ou argumentos, sempre contra a minha pessoa e o meu aspeto físico. Há dias em que dói, dói muito. E dói porque sei as horas que trabalho, leio, estudo e porque tenho um percurso feito a pulso num mundo de homens. Ver a minha voz ‘desqualificada’ ou ‘menorizada’ porque sou mulher não é uma tentativa de diminuir só a mim, mas a todas as mulheres com coragem de ter opinião e de a expressar”, continuou.

“Nunca me viram aqui uma palavra ou em lado algum em relação a este homem. Mantive a postura e silêncio. Só que também sou humana”, acrescentou, para confirmar que atirou mesmo um copo com água: “Se me orgulho de ter atirado com água a um misógino? Não orgulho. Mas depois de ter ouvido o que ouvi e depois de ter aguentado tanto, tanto, sou humana. E há dias muito duros”, concluiu.