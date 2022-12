Helena Isabel Patrício revela ameaças e expõe autor

Helena Isabel Patrício comentou a expulsão de Diogo Coelho do “Big Brother”, na TVI, e foi alvo de ameaças no momento seguinte.

Através do InstaStories, ferramenta do Instagram, a comentadora e jurista partilhou as ameaças que recebeu e ainda expôs o autor das mesmas.

A comunicadora tinha publicado a imagem da sondagem que ditou a expulsão de Diogo Coelho e escreveu: “Finalmente”, algo que não caiu bem a um internauta que depois enviou mensagens ameaçadoras.

“Não ponhas os pés em Freamunde se tens amor aos dentes”, lê-se na primeira mensagem.

“Pensas que falas como queres de Freamunde e sais impune? Atreve-te a pôr cá os pés que tu vês o que te acontece”, dizia a segunda mensagem.

Posteriormente, Helena Isabel Patrício partilhou o perfil de Instagram do autor das mensagens.