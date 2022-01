Helena Sacadura Cabral recorda pedido do filho Miguel Portas antes de morrer

Helena Sacadura Cabral recordou, esta terça-feira, 19 de outubro, o pedido que o filho Miguel Portas fez antes de morrer, vítima de cancro no pulmão em abril de 2012.

A escritora foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI “Goucha”. Durante a entrevista, a também jornalista falou sobre as “últimas palavras” de Miguel Portas.

“As últimas palavras que ele me disse foram: ‘Mãe siga cá em baixo como se estivesse cá. Não entre pelos dramas, choros, não faça isso. Não é a sua maneira de ser. Tenho muita honra em que a mãe cumpra o que tem marcado como se eu cá estivesse”, lembrou.

Uma semana depois da morte de Miguel Portas, Helena Sacadura Cabral contou que estava na Feira do Livro a assinar livros. “Estava na Feira do Livro a assinar os livros em homenagem a ele para lhe dizer ‘cá estou eu’”, acrescentou.

A comunicadora falou ainda sobre as cerimónias fúnebres de Miguel. “O meu filho Miguel quando morreu, do lado da minha família, portanto Sacadura Cabral, queríamos fazer serviços religiosos, do lado Portas não, o Miguel não era religioso à época da sua morte Portas”, recordou.

“Quando isso aconteceu eu disse: ‘não quero criar um problema familiar, cumprirei todas as regras, porque há filhos’. E portanto, quando há filhos os pais amocham e os filhos entendem que o funeral seja cívico e civil, portanto aconteceu”, referiu.