Programa “Hell’s Kitchen Portugal” já tem data de estreia na SIC

O programa “Hell’s Kitchen Portugal” já tem data de estreia agendada na SIC. O concurso apresentado por Ljubomir Stanisic chega à antena a 14 de março.

A versão portuguesa do formato, que ficou conhecido internacionalmente pela condução do chef Gordon Ramsay, está prestes a estrear-se no terceiro canal. A SIC anunciou, este domingo, que “Hell’s Kitchen Portugal” vai para o ar dia 14 de março.

“Alerta! O ‘Hells Kitchen Portugal’ estreia dia 14. Pode já anotar a data na sua agenda. O chef Ljubomir Stanisic vai mudar as suas noites de domingo”, pode ler-se numa publicação feita no Instagram.

O concurso de cozinha será transmitido aos domingos à noite na SIC e os concorrentes serão divididos em duas equipas que vão competir, com a supervisão do chef Ljubomir Stanisic.

No início de fevereiro, a SIC já tinha divulgado o vídeo promocional do “Hell’s Kitchen Portugal”.”Todos em sentido! Agora quem dita as regras é o chef Ljubomir Stanisic. Isto vai aquecer… e muito!”