“Hell’s Kitchen Famosos”: descubra quanto ganha cada concorrente por dia de gravação

A nova edição de “Hell’s Kitchen” está para chegar à SIC. E, depois de saber a lista de famosos que vão participar, veja quanto vão ganhar por dia de gravação.

É preciso preparar os fogões, as panelas e a paciência. O “Hell’s Kitchen” vai regressar com uma nova edição à SIC, mas, desta vez, com concorrentes famosos. A edição será apresentada pelo “chef” de cozinha Ljubomir Stanisic, mas segue ainda sem data de estreia.

A N-TV revelou os primeiros concorrentes confirmados, seguidos, mais tarde pela lista completa dos participantes. Entre alguns deles, encontram-se Pedro Fernandes, Lourenço Ortigão, Diogo Amaral e Ana Garcia Martins. Segundo o “site” da “Flash” Io Appoloni já terá desistido, entretanto, e Luís Lourenço foi “expulso”.

Depois de saber quem vai ver na tela da sua televisão, pode descobrir o valor que cada um participante irá retirar por dia de gravação. De acordo com uma fonte da produção, cada concorrente irá receber cerca de 600 euros por dia, noticia a “TV Guia”.

As gravações iniciaram no passado mês de maio e seguem até dia 21 de junho.